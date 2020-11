Sábado, 28 de novembro de 2020, atualizada às 5h40



Trânsito será alterado para o segundo turno das eleições em JF



Em virtude das eleições neste domingo, 29 de novembro, a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizará no final de semana intervenções no trânsito da região do Bairro Santa Terezinha e no Centro. Tanto no sábado, 28, quanto no domingo, haverá interdição total na Rua Tenente Luiz Freitas, entre Avenida Rui Barbosa e Rua José Eutrópio. Da meia-noite de sábado à meia-noite de domingo, a Rua Tenente Luiz Freitas será interditada para uso exclusivo de veículos a serviço do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Das 6h às 22h de sábado, 28, o estacionamento na Rua Espírito Santo, entre a Rua Santos Dumont e a Avenida Presidente Getúlio Vargas, será exclusivo para veículos a serviço da Justiça Eleitoral.

Já na Avenida Presidente Itamar Franco (sentido Centro/Bairro São Mateus), o trecho entre as ruas Caiçaras e Chanceler Oswaldo Aranha estará liberado para estacionamento de veículos, a partir das 17h de domingo.

A circulação dos veículos a serviço do TRE será realizada na pista central da Avenida Rio Branco, a partir das 17h de sábado. O controle do trânsito será acompanhado por agentes da Settra e da Polícia Militar. O acesso dos moradores às garagens será garantido.

