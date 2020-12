Segunda-feira, 30 de novembro de 2020, atualizada às 11h

Moradores do Parque Guarani podem ficar sem água



Da redação



Nesta terça-feira, 1º de dezembro, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza interligação das redes de água ao longo da Avenida Juiz de Fora com o novo sistema de abastecimento implantado na região. Para a execução do serviço, haverá interrupção do fornecimento de água para os bairros Parque Guarani, Progresso, Vivendas da Serra, Santa Paula e Marumbi.

Os trabalhos serão realizados das 8h às 18h, com interdição parcial do trânsito na avenida e na Rua São João Batista. A previsão é de que o abastecimento seja regularizado ao longo de quarta-feira, 2. A companhia orienta a população para manter o uso racional da água durante a execução do serviço.

As obras de reforço no abastecimento na região tiveram início em novembro de 2019 e representam investimento de R$ 1,3 milhão, em 2.500 metros de redes de distribuição de água.

