Terça-feira, 1 de dezembro de 2020, atualizada às 18h45

Prefeito Antônio Almas anuncia pagamento do 13° salário integral no dia 18

Da redação



O prefeito Antônio Almas anunciou que o pagamento dos servidores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) referente a novembro será pago em parcela única nesta sexta-feira, 4 de dezembro, quarto dia útil, para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Na ocasião, foi informado, ainda, que o pagamento do décimo terceiro também será em parcela única, para todos, no dia 18 deste mês, e que a Ajuda de Custo de Valorização do Magistério (ACVM), referente ao ano de 2020, será paga no próximo dia 11, beneficiando cerca de cinco mil professores. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira , 1º. A ACVM será publicada no Atos do Governo desta quarta-feira, 2. “O trabalho incansável de todos os funcionários públicos, sobretudo da Secretaria da Fazenda, permitiram que a projeção de déficit de R$ 150 milhões reduzisse para R$ 87 milhões, podendo reduzir ainda mais. Cumpriremos integralmente com o pagamento do salário e do décimo terceiro e ainda pagaremos a ACVM", anunciou Almas, por meio de sua assessoria.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.