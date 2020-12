PRF apreende 27 kg de pasta base de cocaína na BR-040



Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

1/12/2020

Na noite desta segunda-feira, 30 de novembro, na BR-040, um casal foi preso, transportando cerca de 29 kg de drogas, sendo 27 de pasta base de cocaína e duas de maconha. Os entorpecentes foram encontrados no veículo Jeep Renegade Sport MT, placa de Juiz de Fora, que ocupavam e estão avaliados em mais de R$ 1 milhão. O dono do veículo era monitorado pela Polícia Civil, que solicitou à PRF apoio para abordagem na unidade operacional da BR-040 em Juiz de Fora. Durante as buscas no veículo, a droga foi localizada em um compartimento oculto atrás do painel. A dupla foi presa em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.