Terça-feira, 1 de dezembro de 2020, atualizada às 8h20

Settra determina que Tusmil atenda todas as linhas de ônibus da Gil



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) publicou, nesta terça-feira, 1° de dezembro, no Atos do Governo, “Decisão” determinando que a Sociedade Empresária Transporte Urbano São Miguel Ltda (Tusmil) opere as linhas de ônibus da Gorertti Irmãos Ltda (Gil). A decisão foi tomada após a Gil paralisar suas atividades desde quinta-feira, 26, não atendendo à população e sem comunicar a situação à Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Para garantir o atendimento ao usuário, a Settra liberou o uso das vans escolares para o transporte público. A Tusmil já estava operando cinco linhas da Gil, e agora atenderá todas as demais, por tempo indeterminado. Nova portaria, revogando a autorização das vans, também foi publicada nesta terça-feira, 1º de dezembro, no Atos do Governo.

A Settra já encaminhou a decisão às duas empresas citadas, ao Consórcio Manchester, ao Ministério Público - através da 22* Promotoria, ao Procon e à Câmara Municipal.



