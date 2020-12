Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, atualizada às 10h30



Bombeiros realizam Operação Alerta Vermelho



Da redação



Na manhã desta sexta-feira, 4 de dezembro, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais desencadeou a Operação Alerta Vermelho. O objetivo é fiscalizar as edificações e áreas de risco verificando o cumprimento das exigências das medidas de segurança contra incêndio e pânico, de modo a garantir a proteção das pessoas e prevenção de incêndios.



Os estabelecimentos a serem vistoriados serão os postos de abastecimento e serviços (Grupo G-3), onde os militares irão verificar in loco se os sistemas preventivos estão em conformidade com as legislações de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.



A operação ocorre em Juiz de Fora e nas cidades de sua área de articulação, Leopoldina, Ubá, Muriaé e Viçosa, com um total de 36 militares. Em Juiz de Fora 21 militares, distribuídos em 09 equipes, já estão realizando as vistorias de fiscalização nos postos de combustíveis da cidade, a previsão é que sejam vistoriados 76 estabelecimentos.

