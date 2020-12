Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, atualizada às 8h30



Chuvas de novembro superam a média histórica de Juiz de Fora



Da redação



Novembro registrou incidência de 334,9mm de chuvas. Índice 57,8% acima da precipitação esperada. De acordo com a série histórica do Município, este mês costuma ter volume próximo de 212,1mm. A diferença fica maior em comparação com o mesmo período em 2019, quando se verificou quadro atípico de chuvas. Naquele ano foram 170mm, praticamente a metade da quantidade que caiu agora na cidade. A expectativa para dezembro, que já começou com fortes pancadas, é de 316mm. Devido ao alto índice pluviométrico, a Defesa Civil de Juiz de Fora registrou durante, todo o mês, 280 solicitações, através da Central de Atendimento 199.

O órgão mantém plantão de atendimento telefônico 24 horas, recebendo as demandas da comunidade. Toda chamada gera abertura de Boletim de Ocorrência (BO), contendo informações sobre o fato. De posse deste documento, as equipes de engenharia da Defesa Civil procedem ao trabalho de vistoria no local, fazendo avaliação de danos e indicando a adoção de medidas adequadas a cada caso.



