Guarda Municipal inicia operação presença no Centro



A Guarda Municipal de Juiz de Fora, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), iniciou, nesta semana, Operação presença nas ruas do Centro da cidade. As equipes de patrulhamento comunitário preventivo mantêm o trabalho de proximidade com o público e com o comércio, tendo em vista a movimentação para compras de Natal. Nos dias próximos à data de pagamento do mês e do décimo terceiro salário haverá incremento do efetivo em pontos estratégicos. O objetivo é promover mais tranquilidade para consumidores e lojistas no período. O trabalho segue por todo o mês.

Todos os anos, a Guarda Municipal realiza operação voltada para o incremento da segurança nas áreas de comércio central em dezembro. “Nossas equipes já se encontram empenhadas na área central, sob a estratégia do projeto de Guarda Comunitária. Essa proximidade facilita a busca por ajuda, caso haja necessidade. O guarda já é um parceiro com quem a população conta no dia a dia. Como neste período do ano aumenta, tanto o volume de pessoas nas ruas quanto a circulação de dinheiro, devido ao décimo terceiro salário, aumentam também os riscos de furtos e roubos”, destaca a comandante da Guarda Municipal, Emilce de Castro.

Ela destaca a importância de medidas de autossegurança a serem praticadas durante as compras. “As pessoas devem ficar atentas a pertences como bolsas, carteiras e celulares. Bolsas devem ser trazidas, sempre junto ao corpo, de preferência na parte da frente. Carteiras devem ser manipuladas com cuidado, somente no local do pagamento. Evitar andar com grandes quantias de dinheiro em espécie. E atenção aos celulares, evitar usar no bolso de trás da roupa e, ao manuseá-lo, é preciso atenção ao seu redor”.

Este ano, as medidas de segurança compreendem também as normas sanitárias de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Para quem vai às compras, a máscara é obrigatória no município, bem como é necessário manter o distanciamento dentro de lojas e em filas de caixa. Evitar qualquer tipo de aglomeração e higienizar as mãos com álcool gel, disponibilizado pelo comércio, completam os cuidados.

