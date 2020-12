Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, atualizada às 19h

Fiscalização realiza interdição e 13 autuações no fim de semana



Da redação



A Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) interditou, no domingo, 6, um restaurante no Bairro Alto dos Passos, por ser reincidente no desrespeito aos protocolos de segurança de combate à covid-19. O estabelecimento já havia sido multado anteriormente pelo mesmo motivo. A fiscalização no local foi uma solicitação do Ministério Público (MP). Durante o final de semana, outros 13 bares e restaurantes foram autuados, e um notificado, em diversos bairros.

Dois shoppings da cidade também foram multados por não seguirem os protocolos de segurança que minimizam os riscos de contágio pela covid-19 em suas praças de alimentação, o que também ocorreu em seis restaurantes instalados nestes locais. A Guarda Municipal, por meio do telefone 153, já recebeu 6.694 denúncias relativas a descumprimento dos decretos de controle da pandemia na cidade, das quais, 3.005 são referentes a bares e restaurantes. Desde o início da pandemia, 46 estabelecimentos foram interditados pela fiscalização.

As operações de fiscalização da PJF de combate à covid-19 (coronavírus) contam com a participação da Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra), por meio dos agentes de trânsito, da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), através da Guarda Municipal, e da Polícia Militar (PM). A Resolução nº 3, publicada no dia 24 de novembro, foi a última norma e determinou novos dias e horários de funcionamento de bares e restaurantes: de segunda a sábado, das 10h às 15he das 18h às 22h.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.