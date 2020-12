Defesa Civil adota sistema de alerta para inundação no Bairro Industrial



10/12/2020

A Defesa Civil de Juiz de Fora colocou em funcionamento, nesta semana, um sistema de alerta de inundação voltado para os moradores da região do Bairro Industrial. A partir do monitoramento permanente do nível do Rio Paraibuna, é possível estimar quando haverá retorno das águas do córrego Humaitá e alagamento nas ruas do bairro. Os alertas são enviados, via dispositivo de mensagem por celular, diretamente a lideranças do bairro, que redistribuem as informações a subgrupos locais, levando o aviso a toda a comunidade. De acordo com as medições no Paraibuna, quando sua altura atinge os três metros, o fluxo do córrego fica comprometido.

A ideia de estabelecer um sistema de envio de mensagens de WhatsApp segue a experiência exitosa que a Defesa Civil vem tendo com a implantação do projeto Rede Alerta, no início deste ano, que emite avisos referentes a chuvas. Mais de 60 lideranças de diferentes localidades do município recebem informação com antecedência, para a tomada de medidas de prevenção a catástrofes. Essa linha direta busca diminuir possíveis transtornos causados pelas chuvas, favorecendo a tomada de decisões seguras por parte de pessoas em áreas de risco. O projeto é uma iniciativa da Defesa Civil, órgão da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com a União Juiz-forana de Associações Comunitárias de Bairros e Distritos de Juiz de Fora (Unijuf).