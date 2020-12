Comércio em Juiz de Fora terá horário estendido na semana do Natal

por Da redação - 11/12/2020 10:20

O comércio em Juiz de Fora terá horário estendido na semana do Natal. A decisão ocorreu após a reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, realizada nesta quinta-feira, 10 de dezembro. O funcionamento de bares também foi determinado durante o encontro.



19 de dezembro: 9h às 17h;

20 de dezembro: 10h às 16h;

21, 22 e 23 de dezembro: 8h às 20h.



Segundo a Prefeitura, "um dos objetivos da ampliação é diminuir o índice de aglomeração.

Atualmente, a cidade está na Onda Amarela do programa. Além disso, o Comitê também decidiu que os bares poderão funcionar das 10h às 22h a partir de sábado. As vendas de bebida alcoólica continuam proibidas.