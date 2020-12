Empresário é morto a tiros em saída de condomínio na BR-040

por Da redação - 11/12/2020 11:45

O empresário Frederico Arbex, 43 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 11 de dezembro, a princípio, depois de ser alvo de uma emboscada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 7h, na entrada do condomínio Village da Serra, às margens da BR-040, próximo ao Mirante.

A vítima estava em uma caminhonete e seguia em direção à BR-040, quando um caminhão que vinha em sentido contrário colidiu contra seu carro. Logo depois ele teria sido morto a tiros. O caminhão foi incendiado, e os criminosos fugiram. Os Bombeiros foram acionados para apagar as chamas do veículo de carga.



Arbex era dona da boate Prime e presidente da Escola de Samba Turunas do Riachuelo. Pelas redes sociais, a agremiação lamentou a morte do empresário.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu está no local do crime. A PM informou que a entrada do condomínio foi fechada para os moradores.



O corpo da vítima foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre velório.