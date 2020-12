Paróquias dão início a orações virtuais da Novena de Natal 2020

por Jorge Júnior - 11/12/2020 09:15

Uma das marcas do Advento, tempo de preparação para o nascimento de Jesus, é a Novena de Natal. E em um ano atípico como foi 2020, esta experiência devocional também será feita de forma diferente na Arquidiocese de Juiz de Fora: por conta da necessidade de distanciamento social, a novena será realizada no formato virtual, com a proposta de que as famílias se reúnam para acompanhar as orações através dos meios de comunicação.



O livreto de orações está disponível em formato digital para computadores e smartphones, ficando a cargo de cada paróquia a organização e o formato das reflexões novenárias.



“A novena não será virtual naquilo que diz respeito à sua realização nas casas e famílias. Só o meio será digital! Mas as pessoas se reunirão em suas próprias casas, com seus familiares, resgatando o encontro familiar para a oração. O que será diferente será que, ao invés de segurar um livrinho impresso, as pessoas estarão segurando e usando um aparelho celular, onde a novena escrita estará no modo de aplicativo, digital”, explica Frei Carlos Roberto de Oliveira Charles, OFM Conv., membro da Comissão Arquidiocesana para a Novena de Natal 2020.



O religioso também comenta a forma com que as paróquias de nossa igreja Particular se programaram. “Algumas oferecerão o formato comunitário, transmitindo suas novenas para quem quiser acompanhar, ou, pelo menos, sínteses de cada dia e mensagens diárias. Alguns grupos e movimentos, criativamente, vão se encontrar de maneira remota por videoconferências, mas a ideia central não é realizar virtualmente a novena; apenas usar os meios tecnológicos para que ela aconteça no coração da casa, a família. Esta é a grande oportunidade que a pandemia está nos oferecendo: o retorno às origens do lar, onde tudo acontece, também a manifestação, o despertar e o crescimento da fé”.



Confira, abaixo, a programação das paróquias que optaram por transmitir as orações novenárias através das redes sociais:

Juiz de Fora



Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery



De 9 a 17 de dezembro

18h – Novena virtual com transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia



Paróquia São Pedro – São Pedro



De 10 a 18 de dezembro

19h – De segunda-feira a sábado, com transmissão pelo YouTube da paróquia

18h – Aos domingos, com transmissão pelo YouTube da paróquia



Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha



De 11 a 19 de dezembro

19h30 – Novena virtual com transmissão pelo YouTube da paróquia



Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo



De 12 a 20 de dezembro

6h – Novena virtual com transmissão pelo Facebook da Comunidade Santa Cecília

17h e 19h30 – Novena virtual com transmissão pelo Facebook da paróquia



Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico



De 15 a 23 de dezembro

18h – Missa e novena na Comunidade Menino Jesus de Praga, com transmissão pelo Instagram da paróquia



Paróquia São Pio X – Ipiranga



De 15 a 23 de dezembro

8h – Novena virtual com publicação de vídeos no Facebook e YouTube da paróquia

*No dia 23, o último encontro será transmitido ao vivo, às 19h30.



Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol



De 16 a 24 de dezembro

19h – Novena virtual com transmissão pelo Facebook, Instagram e YouTube da paróquia

Interior

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG



De 10 a 18 de dezembro

19h30 – Novena virtual com transmissão pelo Facebook da paróquia

*No sábado (12), a novena acontecerá às 18h.



Paróquia Bom Jesus do Matozinhos – Bom Jardim de Minas/MG



De 14 a 22 de dezembro

19h – Novena virtual com transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia



Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG



De 14 a 22 de dezembro

18h30 – Novena virtual com transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia



Paróquia Santa Ana – Belmiro Braga/MG



De 15 a 23 de dezembro

19h – Novena virtual com transmissão pelo Facebook da paróquia



Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG



De 15 a 23 de dezembro

19h – Novena virtual com transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia



Paróquia São José – São José das Três Ilhas (distrito de Belmiro Braga/MG)



De 15 a 23 de dezembro

18h – Novena virtual com transmissão pelo Facebook da Paróquia Santa Ana (Belmiro Braga)



Paróquia Nossa Senhora da Gloria – Simão Pereira/MG



De 15 a 23 de dezembro

19h – Novena virtual com transmissão pelo Facebook da paróquia