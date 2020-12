Polícia Rodoviária Federal apreende 15 mil litros de etanol

por Da redação - 12/12/2020 09:43

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 15 mil litros de etanol na tarde da última sexta feira, 11 de dezembro, na BR-040 em Juiz de Fora.

O combustível estava vindo do estado de São Paulo e suspeita-se que seria entregue num posto de combustível da rodovia que liga Juiz de Fora a Ubá.

Essa é a segunda apreensão desse tipo realizada em um intervalo de três dias (a outra foi de 30 mil litros de etanol que viriam para Juiz de Fora na terça, 8).

As organizações criminosas que praticam essas fraudes tem lucros elevados com a comercialização desse combustível, pois não recolhem os tributos devidos ao estado, muito menos revendem o produto a preços abaixo da média dos outros postos de combustíveis.

O combustível apreendido será analisado por um laboratório credenciado pelo Ministério Público Estadual e, caso esteja em conformidade com os padrões esperados, poderá ser destinado

a instituições do estado de Minas Gerais como a as polícias militar e civil.

A ocorrência foi encaminhada a Polícia Civil e Receita Estadual para que sejam tomadas as medidas cabíveis nas esferas criminal e fiscal.