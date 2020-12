Padre Pierre lança livro sobre devoção à Nossa Senhora

da Redação - 18/12/2020 09:35

O Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino divulgou, na última semana, a publicação de seu primeiro livro, intitulado “Em todas as situações, um colo”. A obra, que já está disponível para compra na secretaria da Paróquia São José, do Bairro Costa Carvalho, traz um breve escrito sobre a devoção à Nossa Senhora e orações para as diversas circunstâncias da vida.



“Faz-se necessário apresentar Maria como aquela que advoga a nosso favor e invocar a sua intercessão em todas as situações”, diz um trecho do livro. “Nossa Senhora está sempre solícita e amorosamente atenta às necessidades espirituais e materiais dos seus filhos, ela possui a função de mediação materna entre Cristo e os homens”, afirma outro fragmento da obra.

Segundo Padre Pierre, a ideia surgiu da necessidade do povo de Deus de saber a quem recorrer nos momentos difíceis. “Ao longo de todo o tempo, desde quando eu morava com meus avós, com os meus pais, as paróquias por onde eu fui passando no tempo de pastoral, eu fui assimilando e anotando as orações que as pessoas rezavam e me ensinavam a rezar. E aí, nasce a ideia de escrever esse livro para ser um suporte, ser esse apoio para aquelas pessoas que, em diversas situações, precisam encontrar a presença de Deus”.



O livro “Em todas as situações, um colo” custa R$ 19,90 e pode ser adquirido na secretaria da Igreja São José, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. O endereço é Avenida Sete de Setembro, 288 – Costa Carvalho.