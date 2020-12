Plano Municipal de Turismo de Juiz de Fora será lançado nesta sexta-feira

por Jorge Júnior - 18/12/2020 07:39

O Conselho Municipal de Turismo realiza, nesta sexta-feira, 18 de dezembro, às 15h, a entrega do Plano Municipal de Turismo ao prefeito Antônio Almas. O evento acontece durante reunião ordinária do Conselho, na qual ocorrerá, também, a posse dos integrantes para a gestão 2020/2022, com definição da nova mesa diretora. Haverá transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



O “Plano Municipal de Turismo” foi construído pelo Comtur JF de forma coletiva e democrática, com participação da população, do trade turístico, de turismólogos, empresários, alunos e professores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio de comissão técnica.



A elaboração do Plano é pauta do Comtur desde 2011, marcada por discussões em todas as gestões do Conselho. “O Comtur e os parceiros, que foram mobilizados a partir de grande arranjo institucional, garantiram legitimidade e competência técnica para que a gente tivesse, no final de todo esse trabalho, um documento extremamente robusto, moderno e alinhado com as boas práticas de gestão de turismo. Poucos municípios possuem marco regulatório como esse, que considera, inclusive, os aspectos da ´Agenda 2030` e os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas”, destacou Jackson Moreira, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta) da Prefeitura de Juiz de Fora.

Mais uma conquista

Na última semana, a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal de Juiz de Fora uma mensagem para aprovação da Lei Municipal de Turismo. O documento foi elaborado pelo Departamento de Incentivo ao Turismo, da Sedeta, com a colaboração de membros do Comtur JF. A proposta estrutura a política municipal de turismo, define as atribuições do município no planejamento, desenvolvimento e fomento ao setor e disciplina a prestação de serviços da área na cidade.

“A Lei Orgânica Municipal prevê a adoção, também por meio de lei, do ´Plano Municipal de Turismo` como instrumento integrado e permanente de desenvolvimento sustentável do setor. Para tanto, caminhamos com dois processos em paralelo: enquanto o plano estava sendo finalizado, avançamos na construção da Lei, esse importante marco regulatório, que vem, de forma macro, organizar, orientar e buscar o fomento do setor na cidade”, explicou a gerente do Ditur, Tatyana Hauck Herdy Hill, presidente do Comtur.