Settra altera itinerário de ônibus da Linha 311

por Jorge Júnior - 18/12/2020 07:46

A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) de Juiz de Fora vai alterar o itinerário de ônibus da Linha 311 - Bairro Santa Tereza, a partir do próximo sábado, 19. A mudança será em função das alterações de circulação, devido às obras do Viaduto Ivan Vidal Barbosa de Castro (“Viaduto do Tupynambás”).

As alterações serão as seguintes: sentido Centro/bairro: Viaduto Augusto Franco, ruas Pinto de Moura, Paraná e Pernambuco e Avenida Brasil. Já no sentido bairro/Centro: ruas Edgar Carlos Pereira, Tenente Coronel Delfino Faria, José Ladeira e Delorme Louzada e Avenida Brasil.



Haverá também quadro de horário especial, que pode ser conferido aqui.