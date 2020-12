Pai do ator Márcio Garcia morre em Juiz de Fora

da Redação - 19/12/2020 11:12

O ator Márcio Garcia utilizou o Instagram na noite desta sexta-feira, 18 de dezembro, para dar uma notícia triste aos fãs: seu pai, Carlos Alberto Machado Tavares, morreu vítima de complicações da Covid-19.



Com 77 anos, Carlos estava internado há quase um mês no Hospital da Unimed em Juiz de Fora. "Minha fé hoje foi testada mais do que nunca. Às vezes, não entendemos os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas Ele é misericordioso, sábio e sempre age da maneira certa. Descanse em paz meu pai. Gratidão a cada um de vocês", registrou o ator.

A publicação foi acompanhada por um vídeo de quase cinco minutos de duração. Nele, o ator agradeceu o apoio que recebeu dos fãs ao longo da internação do pai, aos profissionais de saúde, em especial ao médico Cláudio Reiff e pediu para que a corrente de orações seja mantida: "Eu estou vindo aqui dizer que, infelizmente, o meu pai não resistiu. O corpo dele não resistiu. Ele faleceu hoje, agora à noite. Eu ia deixar para comunicar isso amanhã, mas vim aqui pedir mais uma corrente para vocês, mais um pequeno favor, para que a gente pudesse fazer uma corrente para que ele fizesse uma passagem calma, serena, tranquila, e pedir muita luz, que é o que ele merece. Meu pai sempre foi uma pessoa justa, íntegra, amiga e exemplo para os filhos, netos e amigos. Melhor conselheiro que eu já tive e que vou ter, com certeza", enfatizou.

No dia 16 de novembro, o ator já havia usado as redes sociais para falar da gravidade da doença que acometia seu pai, quando ele foi entubado. No mesmo vídeo, ele confidenciou que chegou a fazer "pouco caso" da doença que provocou uma pandemia.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)