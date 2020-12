Veja como fica o funcionamento da Prefeitura no feriado de Natal

da Redação - 22/12/2020 18:27

Em função do feriado de Natal, celebrado na sexta-feira, 25 de dezembro, e do ponto facultativo na véspera, 24, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) terá alterações em alguns serviços. Confira como ficará o funcionamento:



Parque do Museu “Mariano Procópio”: não funcionará. Nos dois dias também estará sem atendimento por telefone.



Parque da Lajinha: não funcionará.



Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa): não funcionará.



Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): na quinta-feira, 24, o funcionamento será de 8 às 12 horas. Após esse horário, o atendimento será pelo plantão, através do número 115. Na sexta-feira, 25, o funcionamento será apenas pelo plantão.



Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): na quinta-feira, 24, haverá a programação normal. Já na sexta-feira, 25, não será realizada coleta domiciliar. Também não funcionarão os ecopontos e o atendimento no Canil Municipal será em regime de plantão, através do telefone 3690-3591 e o contato emergencial 3690-3502.



Espaço Cidadão e regionais: não abrirão.



Mercado Municipal: na quinta-feira, 24, funcionará até as 17 horas. Na sexta-feira não abrirá.



Feiras livres: funcionarão normalmente na quinta-feira, 24. Na sexta, não.



Restaurante Popular: na quinta-feira, 24, funcionará normalmente. Já na sexta-feira, 25, ficará fechado.



Guarda Municipal (GM): nos dois dias haverá a “Ronda SUS” (Sistama Único de Saúde), percorrendo os serviços, ronda preventiva e a Central de Atendimento, pelo 153.



Saúde: expediente normal nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Regional Leste, Pronto Atendimento Infantil (PAI) e no Hospital de Pronto Socorro “Doutor Geraldo Mozart Teixeira” (HPS). As farmácias Oeste e Central e as unidades básicas de Saúde (UBSs) ficarão fechadas.



Defesa Civil: plantão 24 horas, através do 199.



Assistência Social: os serviços da Casa de Passagem para Mulheres; Centro de Passagem para Homens, Acolhimento Institucional de Crianças, Adolescentes, Adultos e de Idosos, casas Cem, “Dilermando Cruz”, da Cidadania e Santa Luzia, além do Centro Pop, funcionarão normalmente. Já os conselhos tutelares terão esquema de plantão, pelos telefones - Sul/Oeste: 99939-9073; Centro/Norte:99939-8073; e Leste: 99939-9373.Os centros Especializado de Assistência Social (Creas) e de Referência de Assistência Social (Cras) e Serviços de Fortalecimento de Vínculos não funcionarão.