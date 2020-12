Obra do viaduto Engenheiro Renato José Abramo é concluída

da Redação - 23/12/2020 08:15

O prefeito Antônio Almas entregou o viaduto Engenheiro Renato José Abramo, que liga os bairros Santa Teresa e Poço Rico, na manhã desta terça-feira, 22.

Acompanhado dos secretários de Obras, Amaury Couri, e Transportes e Trânsito, Eduardo Facio, o prefeito conferiu a nova estrutura e fez a abertura oficial do tráfego. Já nos primeiros minutos, muitos veículos passaram pelo local. Devido à pandemia do coronavírus, não foi realizada solenidade de inauguração.



“Fico muito honrado em entregar essa obra no final do mandato, pois sei dos benefícios que trará para a mobilidade urbana, agilizando o tráfego sentido norte e sul pelo binário da Avenida Brasil e desafogando o Centro, como a Avenida Barão do Rio Branco. Além disso, com a transposição da linha férrea, estamos evitando mortes e dando condições de mobilidade”, enfatiza o prefeito.



Além do viaduto, novos acessos foram construídos e uma obra de drenagem de 400 metros de extensão foi feita, a fim de minimizar os alagamentos recorrentes na Rua Osório de Almeida. O investimento total foi de R$17.325.015,24. Os recursos são oriundos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop). Representantes do DNIT, da MRS e da empresa executora da obra também conferiram o início da operação do novo viaduto.

Alterações no trânsito

O viaduto é composto por duas estruturas de 290 metros cada, ambas com duas pistas, cada uma operando em uma mão, passarela de pedestres e iluminação em led, instalada pela subsecretaria de Energia, da PJF.

Dentre as alterações no trânsito, será implantada mão única nas ruas da Bahia (entre Coronel Vidal e Pernambuco), Doutor Romeu Arcuri e Duque de Caxias. Já a Rua Tenente Coronel Delfino Nonato opera nos dois sentidos, assim como o novo viaduto. A obra conta ainda com duas ruas novas, uma com acesso por meio da Rua Osório de Almeida e outra com saída para a Av. Francisco Valadares.

“A transposição da linha férrea proporciona fluidez ao trânsito, ao eliminar as paradas nas passagens de nível. Além disso, fizemos a readequação viária e dos ônibus, para que a mobilidade seja eficiente. A partir de hoje, as mudanças já estão valendo”, acrescenta Eduardo Facio.

Itinerário do ônibus da linha 311 é alterado



A partir do sábado, 26, a linha 311 (Santa Teresa) funcionará da seguinte forma:



- Sentido Centro/bairro: Viaduto Augusto Franco, ruas Pinto de Moura, Paraná e Pernambuco e Avenida Brasil.



- Sentido bairro/Centro: ruas Edgar Carlos Pereira, Tenente Coronel Delfino Faria, José Ladeira e Delorme Louzada e Avenida Brasil.

Conjunto de obras viárias

A Prefeitura firmou convênio com o DNIT para obras viárias de transposição do Rio Paraibuna e/ou da linha férrea. Desde 2012, quando o convênio entrou em execução, foram finalizadas as pontes Wilson Couri Jabour Júnior, a primeira a ser entregue, Luiz Ernesto Bernardino Alves Filho, que forma binário com o novo viaduto, e a Wandenkolk Moreira. Além disso, foi entregue, no último ano, a alça do viaduto Augusto Franco, que melhora a fluidez do tráfego na região da Praça Antônio Carlos. E está em execução, com previsão de término no primeiro semestre de 2021, o viaduto “Helio Fádel Araujo”.