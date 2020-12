Com restrições, paróquias de JF celebram missas no Natal

da Redação - 24/12/2020 10:06

Nesta quinta e sexta-feira, dias 24 e 25 de dezembro, os católicos celebram a segunda festa mais importante para a Igreja: o nascimento de Jesus. Em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, a data será vivida de forma diferente, com restrições nas igrejas e Missas transmitidas pelas redes sociais, mas isso não prejudicará sua beleza e significado.

“O Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo constitui a segunda maior celebração litúrgica do ano para os cristãos, sendo a primeira a Páscoa da Ressurreição. Nada e ninguém pode diminuir seu significado e sua importância para aqueles que têm fé e amam a Cristo. A Mãe Igreja conclama os fiéis, para que, todos os anos, da melhor forma, participem destas importantes solenidades religiosas, onde se experimenta a ternura, a paz, o compromisso de caridade e solidariedade com todos, sobretudo para com os mais vulneráveis”, disse o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, em sua mensagem para as festas de final de ano.

O Arcebispo ainda pontua a diferença das festividades natalinas em 2020. “Quem sabe este ano o Natal pode ser melhor que os demais, com menos preocupações de comércio e muito mais intensidade na vivência espiritual? Na pobreza da gruta de Belém, chega para nós a maior riqueza para a humanidade, Jesus, nosso Salvador”.



As celebrações do dia 25 poderão acontecer, como estava previsto. A dúvida acerca da realização das missas surgiu depois de o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 definir, na noite de terça-feira a regressão de Juiz de Fora para a onda “vermelha” do Programa Minas Consciente.





Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h* – Vigília de Natal presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

7h, 10h*, 16h e 18h – Missas de Natal

**A Missa das 10h será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.



*Transmissões pelo Youtube da WebTV “A Voz Católica” e pelo Facebook da Catedral Metropolitana.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3250-0700.



Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

17h e 19h30* – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

10h30 – Missa de Natal na São José (Alto dos Passos)

11h – Missa de Natal na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe (Guaruá)

19h* – Missa de Natal na Matriz



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h – Missa de Natal na Matriz



*Transmissões pelo Facebook, YouTube e Instagram da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3216-4524, das 16h às 19h.



Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h – Vigília de Natal na Igreja Santa Clara

19h* – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h* e 18h – Missas de Natal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h e 18h – Missas de Natal na Matriz

9h – Passeio com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do bairro



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

18h – Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento na Matriz

19h – Vigília de Natal na Matriz

20h – Vigília de Natal na Igreja Santa Cecília



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h às 18h45 – Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento na Igreja Santa Cecília

9h – Missa de Natal na Igreja Santa Cecília

18h – Missa de Natal na Matriz



*Transmissões pelo Facebook e Instagram da Matriz, Facebook e Instagram da Igreja Santa Cecília e YouTube das comunidades.



Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

18h – Celebração da Palavra

21h – Vigília de Natal



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h – Missa de Natal



*Transmissões pelo Facebook e Youtube da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3266-9251, de 16h às 19h, até o dia 23 de dezembro.



Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h – Vigília de Natal nas igrejas Nossa Senhora do Monte Serrat (Ponte Preta) e Nossa Senhora de Fátima (Jardim de Fátima)

20h30 – Vigília de Natal na Matriz e na Igreja Divino Espírito Santo (Nova Benfica)



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h30 e 19h – Missas de Natal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



**Agendamento para participação presencial, somente para celebrações na Matriz, através do (32) 3213-3279.



Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

17h e 20h* – Vigília de Natal na Igreja da Glória



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

7h, 10h, 16h e 19h* – Missas de Natal na Igreja da Glória



*Transmissão pelo YouTube da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do Whatsapp (32) 99913-9639, de 8h às 12h e das 14h às 16h.



Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h* – Vigília de Natal na Igreja de São José (Valadares)

20h30* – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h* – Missa de Natal na Igreja São José (Valadares)

10h – Missa de Natal na Igreja Nossa Senhora do Desterro (Toledos)

19h – Missa de Natal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do 3221-0404.



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h* – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

7h30* – Missas de Natal nas igrejas Sagrada Família (Jóquei I) e São Lucas (Cidade do Sol)

9h30 – Missa de Natal na Igreja Verbo Divino (Jóquei II)

19h – Missa de Natal na Matriz



*Transmissão pelo YouTube do Padre Expedito Lopes de Castro e Facebook da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3221- 9469.



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

18h – Vigília de Natal na Igreja Santana

19h30* – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h e 18h – Missas de Natal na Igreja Santana

10h e 19h30* – Missas de Natal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3241-2150, das 13h às 17h.



Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

20h – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

19h – Missa de Natal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h – Vigília de Natal na Matriz

19h – Celebração da Palavra na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h30 – Missa de Natal na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

19h – Missa de Natal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h – Missa de Natal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

20h* – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h e 19h* – Missas de Natal na Matriz

8h – Missa de Natal na Igreja São João Batista (Jardim São João)

10h – Missa de Natal na Igreja Nossa Senhora das Graças (Carlos Chagas)



*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

20h* – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

10h* e 19h – Missas de Natal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3216-7177, das 8h às 12h e de 14h às 18h.



Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

17h*, 19h e 21h* – Vigília de Natal na Matriz

17h – Vigília de Natal na Comunidade São Vicente



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h, 10h* e 19h* – Missas de Natal na Matriz

17h – Missa de Natal na Comunidade Nossa Senhora da Visitação



*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3211-3237 ou (32) 99934-7001, de 14h às 18h.



Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h* – Vigília de Natal



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h e 19h* – Missas de Natal



*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



**Agendamento para participação presencial na secretaria paroquial, através do (32) 3215‐9969, de 13h às 18h.



Paróquia Sant’Ana – Vila Ideal



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h – Vigília de Natal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

18h – Vigília de Natal no Santuário Santa Luzia e nas comunidades São Miguel (Graminha) e Cristo Amor Misericordioso (Santa Luzia)

20h – Vigília de Natal na Matriz e nas igrejas São José (Santa Luzia) e Nossa Senhora Aparecida (Santa Luzia)



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h30 – Missa de Natal no Santuário Santa Luzia

10h – Missa de Natal na Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição (Graminha II)

19h – Missa de Natal na Matriz



*Transmissões das Missas da Matriz pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

20h – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

20h – Missa de Natal na Matriz



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

18 e 20h – Vigília de Natal na Igreja Menino Jesus de Praga

18 e 20h – Vigília de Natal no Santuário São Judas Tadeu (Furtado de Menezes)

21h – Vigília de Natal na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Olavo Costa)

*Haverá atendimento de confissões de 9h às 12h e de 14h às 17h.



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h e 19h – Missas de Natal no Santuário São Judas Tadeu

11h e 18h – Missas de Natal na Igreja Menino Jesus de Praga

9h – Missa de Natal na Igreja Santa Teresa D’Ávila

9h30 – Missa de Natal na Comunidade Nossa Senhora de Fatima



*Transmissões pelo Instagram da paróquia e Facebook do Santuário São Judas Tadeu.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3211-2664, de 13h às 19h.



Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

18h – Vigília de Natal na Comunidade São Miguel (Santo Antônio)

19h30 – Vigília de Natal na Matriz

20h – Vigília de Natal na Comunidade Divino Espírito Santo (Santo Antônio)



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h30 – Missa de Natal na Matriz

9h30 e 19h – Missas de Natal na Comunidade Divino Espírito Santo



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 98436-1172 ou do (32) 99121-2988.



Paróquia São Francisco de Paula – Torreões



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

18h – Vigília de Natal na Igreja São Sebastião (Monte Verde)

20h – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h – Missa de Natal na Matriz

18h – Missa de Natal na Igreja São Sebastião



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3266-4128.



Paróquia São Geraldo – Teixeiras



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h – Vigília de Natal nas igrejas Nossa Senhora Rosa Mística (Marilândia) e São Domingos (Teixeiras)

21h – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h e 19h – Missas de Natal na Matriz

9h – Missa de Natal na Igreja São Domingos

19h – Missa de Natal na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística



*Transmissões pelo Facebook, YouTube e Instagram da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3236-1778, de 9h às 13h e de 14h às 18h.



Paróquia São João Paulo II – Nova Era



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h – Vigília de Natal na Igreja Santo Antônio (Nova Era II)

20h30 – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h – Missa de Natal na Igreja Santo Antônio

10h30 e 18h – Missas de Natal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3221-9437.



Paróquia São José – Costa Carvalho



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

7h, 15h e 19h30* – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

19h30* – Missa de Natal na Matriz



*Transmissão pelo YouTube do Padre Pierre Maurício e pelo YouTube e Facebook do Ministério Cantai ao Senhor.



**A participação presencial é garantida mediante a entrega de ficha na secretaria paroquial.



Paróquia São Mateus – São Mateus



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

7h e 18h – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

7h, 10h, 12h, 15h e 18h – Missas de Natal na Matriz



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3232-3154, de 8h às 12h e das 14h às 18h.



Paróquia São Pedro – São Pedro



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

20h – vigília de Natal na Matriz e na Igreja Nossa Senhora da Penha (Santos Dumont)



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h – Missa de Natal na Igreja Santa Rita de Cássia (Parque São Pedro)

8h30 – Missa de Natal na Igreja Santo Antônio (Cruzeiro de Santo Antônio)

19h – Missa de Natal na Matriz



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3231-3237.



Paróquia São Pio X – Ipiranga



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

17h – Vigília de Natal na Matriz

19h – Vigília de Natal nas comunidades Nossa Senhora Aparecida (Cidade Nova), Nossa Senhora do Sagrado Coração (Sagrado Coração de Jesus), Santa Efigênia (Santa Efigênia), Nossa Senhora do Carmo (Granjas Apollo) e São Judas Tadeu (Arco Íris)

20h30 – Vigília de Natal na Matriz* e nas comunidades São Francisco de Assis (Alto Bela Aurora), Santa Isabel (Bela Aurora), São José (Vale Verde), Nossa Senhora de Fátima (Jardim Gaúcho) e São Geraldo (São Geraldo)



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

19h30* – Missa de Natal paroquial na Matriz



*Transmissão pelo Facebook e Youtube da paróquia.



**Para as missas da Matriz, o agendamento para participação presencial deve ser feito através do (32) 3234-2257. Nas comunidades, a marcação deve ser feita diretamente com o(a) coordenador(a).



Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

18h – Vigília de Natal na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares)

20h* – Vigília de Natal na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

8h* – Missa de Natal na Matriz

19h – Missa de Natal na Igreja Santa Maria Eterna (Humaitá)



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

19h30 – Missa na Matriz



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h30 – Missa de Natal na Comunidade Santa Rita de Cássia (Recanto dos Lagos)

17h – Missa de Natal na Capela São José Operário (Vale dos Guedes)

19h – Missa de Natal na Matriz



Igreja São Sebastião – Centro



Dia 24 de dezembro – Quinta-feira

20h – Vigília de Natal



Dia 25 de dezembro – Sexta-feira

9h, 11h e 18h30 – Missas de Natal



**Agendamento para participação presencial através do (32) 3215-0630.