Linhas de ônibus têm horários alterados em Juiz de Fora

da Redação - 29/12/2020 08:27



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) alterou o quadro de horários de todas as linhas de ônibus. Até a próxima quinta-feira, 31, as linhas irão atender o quadro de horários de sábado. Segundo a pasta, "a mudança tem como principal objetivo acompanhar a alteração do município para onda vermelha, onde somente serviços essenciais podem funcionar, diminuindo assim o fluxo de pessoas que precisam transitar por meio do transporte coletivo urbano".

Todos os horários podem ser conferidos no site.