Defesa Civil de JF atende 59 chamados nos primeiros dias de 2021

da Redação - 04/01/2021

As chuvas que caíram em Juiz de Fora nos últimos dias resultaram em 59 ocorrências, segundo a Defesa Civil. Os dados são de 0h de sexta-feira (1° de janeiro) e 15h30 desta segunda-feira, 4. Os bairros onde se concentraram a maior parte das demandas foram Monte Castelo e Carlos Chagas. O tipo de ocorrência mais comum foi queda de barranco, que somou 19 casos.



Entre os registros feitos pela central de atendimento da Defesa Civil destacam-se duas ocorrências de desabamento parcial de edificação. A primeira no Bairro São Pedro, na tarde de domingo, 3, e a segunda, no fim da manhã desta segunda-feira, 4. Nesta, uma mulher de 52 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações, após ser atingida por escombros da laje onde se encontrava quando a estrutura veio abaixo.



Outros registros computados dão conta de oito de ameaças de escorregamento de talude, cinco de ameaça de desmoronamento de muro de divisa, quatro pedidos relativos a enxurradas. Também com quatro; infiltração de piso. Destelhamento parcial, desabamento de muro de divisa, trinca em muro de divisa, rua danificada registraram dois casos cada. Já destelhamento total, desabamento de muro de contenção, queda de árvore, infiltração em parede, infiltração em laje, trinca em parede, trinca em muro de contenção e infiltração em muro de contenção aconteceram de forma única nos pontos atendidos. Soma-se aos registros uma ligação verificada como trote pela equipe empenhada no local.

Em nota, a Defesa Civil destacou que "as equipes se mantiveram em plantão, durante todo o fim de semana, prestando atendimento a todos os chamados e indo até os locais atingidos para avaliação, apoio e orientação aos moradores quanto às medidas de segurança a serem adotadas".

Força tarefa

Ainda, segundo a nota, "desde a sexta-feira, a Prefeitura está mobilizada com força tarefa multissetorial nas áreas atingidas. Servidores da Defesa Civil, Secretaria de Obras (SO), Cesama, Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), Empav e Demlurb estão nas ruas, dando resposta rápida aos impactos gerados. Limpeza, recuperação ou interdição preventiva de vias, avaliação e adoção de medidas imediatas para minimizar o problema estão entre as intervenções imediatas".

Pelas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão enfatizou: "JF sofre há anos com emergências durante a estação das águas. Quero me solidarizar com as famílias afetadas e garantir que trabalhamos no máximo da nossa capacidade para minimizar os danos. Hoje estamos reagindo, mas logo JF estará pronta para enfrentar seus problemas crônicos".

O plantão da Defesa Civil funciona 24 horas, pelo telefone 199.