Espaço Cidadão e centros regionais mantém horário de atendimentos agendados

da Redação - 04/01/2021 09:23

Nesta segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, o horário de atendimento ao público do Espaço Cidadão JF - Centro e das regionais sul, oeste, norte e nordeste será das 12h30 às 15h, mediante agendamento.



Segundo nota da Prefeitura, "equipes da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (SSTI) da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizaram no fim de semana o trabalho de atualizações dos sistemas Fazendário (Sifan) e de Protocolo. O procedimento faz parte das rotinas de início de ano da PJF e é necessário para permitir a disponibilização do carnê on-line do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 no sistema, previsto para 8 de janeiro".