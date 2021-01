Com reajuste de 4,31%, IPTU 2021 será disponibilizado a partir desta sexta

da Redação - 05/01/2021

A partir da sexta-feira, 8 de janeiro, os juiz-foranos vão pode consultar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021, no Portal da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (PJF).

Uma taxa de 4,31% será aplicada sobre o valor do IPTU do ano de 2020, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).



Quem efetuar o pagamento até o dia 20 de janeiro contará com desconto de 6% em parcela única. Para aqueles que estiverem em débito, há a possibilidade do desconto, desde que sejam regularizadas as pendências neste prazo (até dia 20).



O prazo para pagamento da primeira parcela do carnê sem juros é até o dia 10 de março. Para aqueles que não efetuarem o pagamento com desconto, o carnê será entregue via Correios, automaticamente. A PJF reforça, ainda, que o site para consulta do carnê on-line só estará disponível nesta sexta-feira.

Pagamento

Segundo a assessoria, "os pagamentos de tributos municipais devem ser realizados nas seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil, Mercantil do Brasil, Bradesco, Santander, Bancoob e na Caixa Econômica Federal (CEF). As lotéricas receberão o pagamento até R$ 2 mil. Acima deste valor, o pagamento deverá ser feito, preferencialmente, pela internet/office banking do seu banco, ou nos guichês da CEF, inclusive para os clientes de bancos não credenciados".