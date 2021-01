Espaço Cidadão suspende atendimentos nas regionais

da Redação - 05/01/2021

Até a próxima sexta-feira, dia 8 de janeiro, o atendimento ao público nos Centros Regionais Norte, Sul, Nordeste e Oeste do Espaço Cidadão, da Secretaria de Comunicação Pública (Secom), está temporariamente suspenso, por motivos administrativos. Segundo a pasta, "o atendimento presencial continua, normalmente, das 9h às 15h, no Espaço Cidadão Centro, por agendamento".



Devido ao avanço do coronavírus na cidade, são realizados atendimentos para emissão de Certidão Negativa de Débito Ampla (CNDA), Certidão Negativa de Débito de Imóvel (CNDI), Certidão de Valor Venal, Certidão de Situação Cadastral de Pessoa Física e lançamento de ITBI. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas e preservar a saúde dos servidores e dos cidadãos.



Os juiz-foranos também podem solicitar informações de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, pelos seguintes contato:

WhatsApp (Informações) – 2104-8531



Telefones para agendamento – 2104-8530 / 2104-8531 / 2104-8580