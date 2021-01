UFJF arrecada óleo de cozinha para fabricação de sabão e sabonete líquido

da Redação - 05/01/2021

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está recebendo doações de óleo de cozinha, usado para a produção de sabões e sabonetes líquidos.



De acordo com a professora do departamento de Química, Denise Lowinsohn, que coordena a iniciativa, os produtos serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. "Desde abril do ano passado foram produzidos 11.200 litros de sabonete líquido e 8.930 barras de sabão, a partir do insumo de cerca de 1.620 litros de óleo doados pela comunidade".

O projeto teve início para auxiliar as ações no combate à pandemia da Covid-19. "Utilizamos, em média, 120 litros de óleo por semana na fabricação do material, que é destinado aos abrigos temporários, associações de catadores, penitenciárias e pessoas em situação de vulnerabilidade. A comunidade consegue usar o dinheiro para comprar comida e outras necessidades quando doamos o sabão".

Como doar?

Os interessados em contribuir devem entregar o material no Instituto de Ciências Exatas (ICE), ao lado direito das escadas do prédio do ICE II (Reuni), próximo à sala 401, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Ponto de coleta