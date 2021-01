Homem é morto com sete tiros na Rua Floriano Peixoto

da Redação - 07/01/2021

Um homem, de 41 anos, foi morto na noite dessa quarta-feira, 6 de janeiro, na Rua Floriano Peixoto, região central de Juiz de Fora. Segundo informações do Boletim de Ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores da via que ouviram os disparos, por volta das 23h.



Ao chegar ao local do crime, os policiais e o Samu encontraram o corpo do corretor de imóveis caído na escadaria de um prédio. O pai da vítima, um idoso de 76 anos, fez o reconhecimento do corpo. Ele e o filho moravam no edifício.

O caso é o primeiro crime de homicídio registrado este ano na cidade.



A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que o homem teve o corpo alvejado por sete disparos de arma de fogo. Ao todo, foram encontradas 15 cápsulas de calibre 9 milímetros. Elas estavam espalhadas pela escada e vidraça do portão de entrada do prédio.



Populares informaram à PM que o suspeito do crime foi visto correndo para a Rua Tiradentes e entrando em uma caminhonete junto com um comparsa.

Segundo a PC, o caso será investigado e pode ter ligação com um carro com placa de Conceição das Pedras (MG), que foi incendiado na Alameda Santo Antônio, no Bosque do Imperador, Cidade Alta, em um trecho entre o Condomínio AlphaVille e a Represa de São Pedro. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).



Atualizada às 18h40