Juiz de Fora amanhece com vários bairros alagados

da Redação - 11/01/2021 11:35

Juiz de Fora amanheceu, nesta segunda-feira, 11 de janeiro, com vários bairros alagados após o temporal. Durante as chuvas deste domingo, 10, a Defesa Civil contabilizou 22 ocorrências. No sábado, foram 14 chamados. Nesta segunda-feira, foram abertos 44 novos boletins de ocorrência.



Os bairros da Zona Norte estão com ruas alagadas e tomadas pela lama que desceu junto com a enxurrada.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando no Bairro Industrial no resgate de pessoas ilhadas no interior de suas residências na Rua Salvador Nota Roberto. "Estamos também com duas solicitações de arvores caídas parcialmente sobre residências e outras cinco que os solicitantes relataram que há risco de queda".

A Estrada União Indústria está interditada após parte de via ceder neste domingo. Na ocasião, uma carreta quase caiu no Rio Paraibuna. O motorista foi retirado e levado para um hospital do município. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

Volume de chuvas nas últimas 24h

Milho Branco - 45, 65mm



Figueiras - 44, 52mm



Igrejinha - 67,64mm



Floresta- 61, 73mm



Ponte Preta - 55,02mm



São Pedro - 40, 17mm



Grama - 33,08mm



Passos del Rei - 36,84 mm



Centro - 32, 11mm

Limpeza

Uma equipe da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav) executou a limpeza da rua Benjamin Guimarães, no Bairro Democrata, na tarde deste sábado, 9. Os trabalhadores da Empav, com auxílio de uma caminhão pipa, fizeram a retirada do barro trazido pela chuva que trazia transtornos aos moradores e àqueles que transitam pela via.



Segundo os moradores, estes problemas são recorrentes na região. Um grupo de trabalho da Prefeitura já atua na busca de soluções estruturais para minimizar o impacto das águas no local, um problema que demanda intervenções estruturais complexas para ser solucionado.