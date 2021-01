PRF de Juiz de Fora recupera veículo roubado de motorista de aplicativo

11/01/2021 09:24

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã deste domingo, 10 de janeiro, no km 183, da BR 267, em Olária (MG), um Renault/Sandero, com placa de Juiz de Fora. O carro foi roubado no sábado, 9, por volta das 21h.

Segundo a assessoria, "o veículo foi encontrado acidentado e abandonado às margens da rodovia, portanto, não foi localizado nenhum suspeito nas imediações. Conforme relato da vítima, um homem de 27 anos, proprietário e motorista de aplicativo, foi rendido por um passageiro durante uma corrida do Bairro Teixeiras com destino à Benfica, sendo liberado nas imediações do Bosque do Imperador. O autor anunciou o assalto, ameaçando-o com uma faca, que resultou em ferimentos leves no pescoço. Os dados do login utilizados pelo agressor no aplicativo não condiziam com as características físicas descritas pela vítima. Veículo e ocorrência encaminhados à Polícia Civil de Juiz de Fora".