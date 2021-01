PC vai investigar morte de casal em cobertura no Morro da Glória

da Redação - 11/01/2021 10:23

Na tarde deste domingo, 10 de janeiro, um coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, de 56 anos, e sua esposa, também de 56 anos, morreram vítimas de disparos de arma de fogo, no apartamento aonde eles moravam, na Rua Doutor Edgar Quinet, Bairro Morro da Glória, em Juiz de Fora.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), um revólver de propriedade do militar foi encontrado ao lado dos corpos. Conforme o boletim de ocorrências, "não é possível definir autor e vítima do crime. Quem acionou os militares foi a empregada da casa, de 43 anos. Ela contou que o casal chegou ao imóvel por volta das 16h. A mulher chegou primeiro, cerca de dez minutos depois o militar entrou".



Segundo a funcionária, eles subiram para a cobertura e começaram a discutir. Em seguida, ela escutou os disparos de arma de fogo. A funcionária então percebeu que havia sangue nas paredes e subiu para checar o que tinha acontecido, se deparando com os dois corpos no chão. Ela acionou a PM. Os militares chegaram ao apartamento logo depois e chamaram o Samu, que constatou os óbitos.



O revólver usado no crime foi recolhido. A ocorrência não esclarece onde cada vítima foi atingida. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios.