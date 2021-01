Tromba d'água inunda distrito de Correia de Almeida

Mulher é arrastada pelas águas

da Redação - 12/01/2021 10:22

Na madrugada desta terça-feira, 12 de janeiro, por volta das 00h25, a equipe do Corpo de Bombeiros de Barbacena foi acionada no distrito de Correia de Almeida, às margens da BR-040, para atender ocorrência de uma forte tromba d'água que inundou diversas residências na parte mais baixa do distrito, situada do lado esquerdo da rodovia, no sentido Juiz de Fora.



Quando os bombeiros chegaram ao local, depararam com um longo trecho inundado, com cerca de 1,80m de altura. Alguns moradores encontravam-se ilhados e foram encaminhados por populares para locais mais seguros. "Entretanto, durante os trabalhos, os bombeiros foram informados de que uma mulher, de 34 anos, estava desaparecida. Eles empreenderam as buscas e localizaram a vítima, que estava segurando uma árvore, para não ser levada pela correnteza. Ela relatou que foi picada por uma cobra e estava sonolenta, cansada e com sintomas de perda de consciência".

A mulher foi encaminhada pela ambulância do Samu até o Hospital Regional. Durante atendimento, os médicos constataram três picadas de cobra venenosa, possivelmente uma jararaca.

Por volta das 3h, os bombeiros foram até a região dos Costas, onde mais seis pessoas estavam presas dentro de uma casa em que o nível da água subiu cerca de 2m de altura. Os bombeiros conseguiram resgatar as vítimas e dois cães.

Além desses dois casos, foi registrado deslizamento de terra na BR-040, na altura do km 714, onde um barranco veio a ceder prejudicando o tráfego de veículos. Os trabalhos continuam nesta terça, com apoio da Defesa Civil.