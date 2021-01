MG abre processo seletivo para atuação na campanha de vacinação contra Covid-19

da Redação - 13/01/2021 08:58

O Governo de Minas Gerais (MG) abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS), que visa à contratação de 79 profissionais para contribuir com a viabilização do Plano de Contingência para Vacinação contra Covid-19. São 32 vagas para profissionais de nível superior e 47 vagas para profissionais de nível médio/técnico. As áreas de formação abrangem - enfermagem, farmácia, biomedicina, ciências biológicas, gestores de serviços de saúde e patologia clínica/análises clínicas. Os contratados deverão atuar em Belo Horizonte e Unidades Regionais de Saúde de Minas Gerais.

O recrutamento, seleção, a contratação de profissionais por tempo determinado atende a necessidade de excepcional interesse público, não se caracterizando como concurso público. De acordo com o edital SES/MG nº 01/2021, as inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no site saude.mg.gov.br/processoseletivo, das 8h de 18/1 até 17h de 29/1. A remuneração pode chegar a R$ 4.955,15.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório: análise curricular e entrevista. Os contratos temporários terão vigência de 6 meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogados pelo prazo necessário à superação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, declarado pelo Decreto Estadual nº 47.891/2020. A aprovação neste processo de seleção não gera direito a imediata contratação, mas sim possibilidade, observada a necessidade e conveniência da administração pública.



Todas as informações podem ser conferidas no edital.



Serviço

