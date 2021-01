Suspeito de estupro no Ceará é preso em Juiz de Fora

da Redação - 14/01/2021

Uma ação integrada na tarde desta quinta-feira, 14 de janeiro, entre a Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Civil do Ceará resultou no cumprimento de um mandado de prisão, em desfavor de um foragido da Justiça, de 58 anos, suspeito de ter praticado o crime de estupro de vulnerável no estado do Ceará.

A vítima teria sido a enteada dele.O mandado foi expedido pela Justiça da comarca de Jaguaruana, município cearense.

Após troca de informações entre as polícias, investigadores da inspetoria da Delegacia Regional em Juiz de Fora localizaram o homem em Benfica, na Zona Norte de Juiz de Fora, onde ele foi preso.

Ele será encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.