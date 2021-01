Juiz de Fora recebe insumos do Estado para início da imunização da Covid-19

Secretária de Saúde afirma que cidade está preparada para iniciar a imunização e anuncia mais leitos

da Redação - 15/01/2021

Nesta sexta-feira, 15 de janeiro, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) recebeu do governo estadual o primeiro lote de seringas agulhadas para vacinação contra a Covid-19. A entrega foi feita no auditório da Superintendência Regional de Saúde (SRS), durante visita do governador, Romeu Zema e do secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral.



Segundo a Secretaria de Saúde, "para a execução das ações locais do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19 foram destinadas 169 mil seringas agulhadas de 25x6 e 32.250 de 20x5,5. Ao todo, 294 mil unidades serão distribuídas para os 37 municípios. O governo estadual também adquiriu 617 câmaras refrigeradas para armazenamento das vacinas, seis delas serão destinadas à cidade".

Conforme a secretária de Saúde, Ana Pimentel, "a cidade está preparada para iniciar a imunização a partir do momento em que as doses chegarem à cidade. Os profissionais estão capacitados à rede de frio, na qual os imunizantes serão armazenados e a logística de distribuição dentro do território local está estruturada”.

A definição de grupos prioritários seguirá as orientações nacionais. Ela ainda relata que durante toda a semana, os profissionais da SS estiveram envolvidos na estruturação do plano de ações. “Assim que recebermos todos os insumos e a vacina, estaremos em condições de começar”, disse.



O programa será apresentado à imprensa, em coletiva, na próxima semana. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde (SS) promove outras estratégias, entre elas a ampliação de leitos na cidade.

Mais leitos

Mais sete leitos serão criados de imediato para pacientes com Covid, dois no Hospital Geraldo Mozart Teixeira (HPS) e outros cinco no Hospital Universitário (HU). Assim, Juiz de Fora passará a dispor de 206 leitos do Sistema Único de Saúde, dos quais 107 exclusivos para pacientes com coronavírus.

Coletiva

Durante a coletiva de imprensa, o governador Romeu Zema e o médico Carlos Eduardo Amaral, informaram que o Governo de Minas irá disponibilizar leitos de UTI pediátrica para receber crianças do estado do Amazonas, que sofre um colapso do seu sistema de Saúde. “Estamos acertando com o governo do Amazonas para que leitos de UTI’s infantis sejam disponibilizados e cedidos para o estado. Estaremos recebendo pacientes infantis em Minas Gerais para que o estado do Amazonas tenha um certo alívio da sobrecarga deste momento. É hora de unirmos esforços”, disse Zema.



Alerta

O Governo de Minas também continua orientando a população mineira em relação aos cuidados a serem mantidos para controle da covid-19, em atenção ao aumento dos índices de transmissão da doença. A recomendação é sempre usar máscara, evitar aglomerações e fazer a higienização constante das mãos.

Encontro com prefeitos

Antes da coletiva, o governador Romeu Zema se reuniu com cerca de 30 prefeitos e representantes municipais da região da Zona da Mata para um almoço. Zema apresentou as ações realizadas pelo governo estadual para o combate à pandemia e os próximos passos para o início da campanha de vacinação.

Zema também conversou com os prefeitos recém-eleitos e reeleitos sobre projetos e iniciativas de sua gestão, além de ouvir as principais demandas e solicitações.

Também participaram das agendas em Juiz de Fora o deputado federal Charlles Evangelista, os deputados estaduais Noraldino Júnior e Delegada Sheila, o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, o chefe do Gabinete Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Osvaldo de Souza Marques, além e outros representantes e lideranças municipais.