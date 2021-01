PRF aprende 350 quilos de maconha em Juiz de Fora

da Redação - 15/01/2021

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu, nesta sexta-feira, 15 de janeiro, por volta das 14h, cerca de 350 quilos de maconha, durante operação na altura do Km 780, no trevo da BR-040 com a BR-267.

Os policias faziam patrulhamento de rotina quando desconfiaram da forma como era conduzido o veículo Fiat/Strada do Estado do Paraná. "Foi dada ordem de parada, mas o motorista desobedeceu e evadiu. Na tentativa de fuga ele colidiu com duas viaturas da PRF e, após entrar no pátio de um centro de distribuição que fica próximo ao trevo, ele colidiu em um terceiro veículo", informou a nota.

O motorista, um homem de 30 anos, tentou fugir a pé, mas os agentes da PRF impediram e ele foi preso em flagrante delito. Questionado, disse que receberia a quantia de R$ 3 mil para trazer a droga do Paraná e deixar o veículo em Juiz de Fora, mas que o destino final não seria aqui.

O motorista foi encaminhado à Delegacia da Policia Federal de Juiz de Fora, juntamente com o veículo e o material ilícito, que vai passar por pesagem oficial a ser realizada pela perícia técnica.