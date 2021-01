Abastecimento de água será comprometido na Cidade Alta

da Redação - 19/01/2021 09:05

A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) dará continuidade aos serviços de interligação entre o novo sistema do bairro Carlos Chagas e o sistema de distribuição de São Pedro nesta quarta-feira, 20 de janeiro.



Para realização dos trabalhos que estão sendo feitos na BR-440, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, será necessário interromper, das 8h às 12h o fornecimento de água para grande parte da Cidade Alta, o que irá afetar o abastecimento dos Jardins Imperiais, Morada do Serro, Nossa Senhora de Fátima, Parque Imperial, Jardim Casablanca, São Marcos, Portal da Torre, Tupã, Martelos, Santos Dumont, Spinna Ville, Colinas do Imperador, Caiçaras, Bosque do Imperador, Residencial Alvim, Alphaville, Via do Sol, Santana, Borboleta, Parque das Águas, Vila São Jorge e adjacências.

A interligação é parte integrante das obras da nova subadutora de São Pedro, que irá reforçar o abastecimento de toda Cidade Alta. A expectativa da companhia é aumentar para 200 litros por segundo a oferta de água na região, dobrando seu abastecimento médio atual.

A Cesama orienta os moradores para que economizem água durante os trabalhos que devem ser finalizados no mesmo dia. A previsão é de que o abastecimento seja regularizado ainda na noite de quarta-feira.