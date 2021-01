PM aprende cerca de uma tonelada de maconha em pesque pague na Barreira do Triunfo

Quatro suspeitos foram presos

da Redação - 19/01/2021 09:25

A Polícia Militar (PM) aprendeu, na noite desta segunda-feira, 18 de janeiro, por volta das 21h, 1173 barras de maconha (aproximadamente uma tonelada), 27 sacos da mesma droga (totalizando 25 quilos), um quilo de cocaína, um revólver calibre 38, materiais de dolagem e cultivo de droga, uma balança de precisão, um carro - modelo Ford Ka - durante operação em um pesque pague, na Barreira do Triunfo, na BR-040, em Juiz de Fora.

Segundo o boletim de ocorrências, quatro homens, de 22, 32,42 e 52 anos, que trabalhavam como segurança do local, foram presos em flagrante. Um dos envolvidos estava com o revólver.

Durante as buscas, também foram encontradas plantação de maconha, além dos materiais apreendidos. Outros dois suspeitos, de 40 e 59 anos, não foram presos.