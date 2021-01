Prazo para pagar IPTU com desconto termina nesta quarta-feira

da Redação - 19/01/2021 08:57

Termina nesta quarta-feira, 20 de janeiro, o prazo para pagamento à vista, com desconto de 6%, do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2021). Até domingo, 17, foram feitos mais de 4.753 atendimentos e, destes, 84 via internet.



O desconto é oferecido exclusivamente para os contribuintes que não tenham débitos relacionados à inscrição do imóvel. Para aqueles que estiverem com alguma pendência, há a possibilidade do desconto, desde que sejam regularizadas as pendências até dia 20. O documento deve ser emitido no portal pjf.mg.gov.br.

O cidadão que não realizar o pagamento à vista com desconto, receberá o carnê pelos Correios, automaticamente. O valor será dividido em dez vezes e o vencimento sem juros da primeira parcela acontece até 10 de março.

Atendimento

É oferecida também a possibilidade de atendimento, mediante agendamento prévio, no Espaço Cidadão e Regionais pelos telefones 2104-8530, 2104-8531 e 2104-8580. As Regionais funcionarão exclusivamente para auxiliar no pagamento à vista do IPTU. A PJF recomenda a emissão do documento on-line a fim de evitar aglomerações nos espaços disponibilizados para atendimento presencial.

Onde pagar

Banco do Brasil, Mercantil do Brasil, Bradesco, Santander, BANCOOB e Caixa Econômica Federal (CEF) e Lotéricas (até o valor de R$ 2 mil). Acima de R$ 2 mil, preferencialmente pela Internet/Office Banking, ou nos guichês da CEF, inclusive para os clientes de bancos não cadastrados.