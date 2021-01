Operação conjunta apreende droga avaliada em R$ 2,5 milhões em Igrejinha

Suspeito, de 39 anos, estava com a filha de 11 anos e foi preso em flagrante

da Redação - 20/01/2021 11:21

Uma ação conjunta desencadeada nesta terça-feira, 19 de janeiro, entre a Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 19 tabletes de pasta base de cocaína, droga avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões, além de R$ 30 mil em Juiz de Fora.



O material foi encontrado no interior de um veículo que estava em um posto de combustíveis, em Igrejinha, na Zona Norte da cidade. Além disso, o motorista, de 39 anos, foi preso em flagrante. No momento da abordagem realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e policiais da PRF, o homem estava com a filha dele, de 11 anos, que, posteriormente, foi entregue a um familiar responsável. O suspeito foi encaminhado ao Plantão da 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora.



O homem teve o flagrante ratificado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores. Posteriormente, ele será encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

Confira, abaixo, o vídeo da coletiva de imprensa com o delegado Rogério Woyame e o policial Rodoviário, André Marinho.

Ação integrada no último ano

Em novembro de 2020, uma ação integrada entre a PCMG e a PRF também culminou na prisão de uma mulher, 44 anos, e de um homem, 42 anos, um casal suspeito de praticar o tráfico de drogas. Além disso, a manobra resultou na apreensão de cerca de 29 quilos de drogas, avaliadas em mais de R$3 milhões, entre elas, aproximadamente 27 quilos de pasta base de cocaína e dois quilos de maconha, no município de Juiz de Fora.



Imagens: Divulgação.