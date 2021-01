Prefeitura publica decreto com novas regras de restrições em Juiz de Fora

da Redação - 26/01/2021 08:32

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou, nesta terça-feira, 26 de janeiro, o decreto com as novas diretrizes que devem ser seguidas na cidade para enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Segundo o texto, atualmente, a cidade se encontra na faixa vermelha dos critérios municipais, a mais restritiva antes do lockdown (roxa). Ainda assim, traz algumas novidades se comparado à Onda Vermelha do Minas Consciente, restrição na qual o município estava inserido até a segunda-feira, 25. Por exemplo, a abertura das lojas de vestuários volta a ser permitida. Outra novidade é que as galerias e os shoppings poderão funcionar, mas em horários específicos. Enquanto as galerias, junto com o comércio em geral, têm atividades autorizadas de segunda a sábado, entre 9h30 e 19h30, os shoppings funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 22h; e sábados, domingos e feriados, entre 10h e 22h.

Por meio de nota, o executivo esclareceu "que o decreto que estabelece as novas determinações sobre funcionamento das atividades na cidade foi produzido atendendo com prontidão às expectativas do Fórum pela Vida e publicado ao final da noite de ontem. Por ter sido concluído tarde da noite, alguns equívocos e imprecisões podem ter ocorrido. Durante o dia de hoje, 26 de janeiro de 2021, os mesmos serão sanados. Portanto, o decreto será alvo de revisões e ajustes, sendo reeditado ainda hoje, com as correções necessárias".