Prefeitura decide retirar bloqueio na passagem de nível do Poço Rico

da Redação - 28/01/2021

Depois de quatro encontros entre representantes dos bairros Poço Rico e Santa Tereza com a empresa MRS Logística, mediados por vereadores, vereadoras, secretários, secretárias, e presididos pela Secretária de Governo, Cidinha Louzada, a Mesa de Diálogo determinou a retirada do bloqueio do cruzamento entre as ruas da Bahia e Pinto de Moura nesta quinta-feira (28). “A partir de amanhã, nós vamos abrir a rua. Vamos fazer tudo que for necessário, tomar todas as medidas de segurança possíveis. Essa é uma vitória do povo de Juiz de Fora”, declarou a prefeita Margarida Salomão em pronunciamento nas redes sociais.

A decisão foi baseada em uma série de perspectivas trazidas por diversas secretarias. “Em face do impacto causado no direito à mobilidade a comunidade local, esta mesa determina a retirada do bloqueio”, proferiu a secretária de governo e presidente da mesa, Cidinha Louzada, que determinou também que, além de abrir o cruzamento, a empresa também deve instalar cancelas e sinalização apropriada na passagem de nível.