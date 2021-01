PC apreende 36 celulares em operação de combate a roubos e furtos em JF

da Redação - 29/01/2021 19:24

A Polícia Civil deflagrou a segunda fase da operação “Black List”, na área central do município de Juiz de Fora, nesta sexta-feira, 29 de janeiro, com o intuito de combater os crimes de roubos, de furtos e de receptação de celulares. Após investigação, 36 celulares foram apreendidos no interior de uma loja de acessórios de celular da cidade. Um suspeito de 28 anos, proprietário do estabelecimento, foi preso e encaminhado à unidade policial para prestar esclarecimentos. Posteriormente, ele será conduzido até o sistema prisional.



Conforme informações do titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, delegado Rogério Woyame, a primeira etapa da manobra ocorreu em março do último ano. Na ocasião, um suspeito foi preso, três estabelecimentos foram vistoriados e 90 celulares foram apreendidos. “As investigações seguem em andamento. O investigado que foi preso na ação de hoje responderá pela prática do crime de receptação qualificada, cuja pena varia de 3 a 8 anos de reclusão”, comentou, alertando a população quanto à aquisição de aparelhos celulares de procedência duvidosa. “Esses produtos podem ser oriundos de roubos ou de furtos, o que configura crime de receptação. Desconfie sempre, no caso de objetos sem nota fiscal ou mesmo antes de comprar aparelhos com ofertas contendo valores abaixo do mercado”, destacou.

Orientações

Segundo o delegado Rogério Woyame, nesses casos, as vítimas devem fazer o registro do Boletim de Ocorrência e, quando possível, mencionar no documento o número do IMEI (International Mobile Equipment Identity). “É importante que a pessoa compareça até a Delegacia e tenha conhecimento do número do IMEI do seu aparelho para auxiliar na apuração dos fatos. Ele pode ser consultado na caixa do celular, em um adesivo que fica por trás da bateria ou mesmo digitando *#06# e apertando a tecla para ligar. Além disso, orientamos a população a não bloquear o número de celular, pois com o número desbloqueado conseguimos rastrear o aparelho”, concluiu.