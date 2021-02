Polícia Civil realiza operação de combate ao tráfico em Juiz de Fora

da Redação - 01/02/2021

Na madrugada desta segunda-feira, 1° de fevereiro, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma operação com o intuito de reprimir o tráfico ilícito de drogas, na cidade de Juiz de Fora.



Segundo a Polícia Civil (PC), "na ação, um suspeito de 35 anos foi preso. Durante a abordagem, também foram apreendidas uma balança de precisão e uma barra de pasta base de cocaína. Na embalagem que a droga estava acondicionada havia a fotografia do narcotraficante colombiano Pablo Escobar que, segundo o investigado, indica que o entorpecente teria um grau de pureza elevado".

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, delegado Rafael Gomes, as investigações se iniciaram há algumas semanas. “E apontaram que o suspeito seria um grande vendedor de drogas na região leste da cidade. Nesta madrugada, ao prosseguir com as investigações, os policiais civis observaram a intensa movimentação de usuários na casa do suspeito, resultando na realização da abordagem e na localização dos materiais apreendidos no interior da residência”, contou.

Ainda conforme a autoridade policial, essa é a terceira prisão em flagrante da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, nos últimos cinco dias. As investigações continuam a fim de apurar a existência de outros possíveis suspeitos envolvidos na ação criminosa.