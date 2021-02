Defesa Civil em Juiz de Fora atende mais de 50 famílias em janeiro

da Redação - 02/02/2021 10:03

No mês de janeiro, o Serviço Social da Defesa Civil realizou atendimento a 58 famílias em Juiz de Fora. O setor é acionado para atuar quando, durante a vistoria, é identificada situação de vulnerabilidade social.



Segundo a Prefeitura, "o atendimento envolve avaliação social da família, orientação e encaminhamento para a Rede Social de Proteção do Município. O Serviço Social também é acionado em todas as situações de interdição de imóvel, mesmo que não sejam contextos de vulnerabilidade social. Nesses casos, se a renda da família for de até dois salários mínimos, inicia-se o processo para recebimento de auxílio moradia. Neste mês, sete famílias foram encaminhadas para receber o benefício.

Distribuição de kits e cestas

Durante o mês de janeiro, a Defesa Civil entregou 44 cestas básicas. Os produtos vieram de doações da comunidade, de ONG’s, de redes de supermercado e do próprio município. Além disso, a Defesa Civil recebeu carregamento de doações conseguidas junto à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) contendo kits de limpeza, de higiene e de dormitório, além de água, colchões, água sanitária e álcool em gel. As pessoas atingidas pelas chuvas este mês receberam, ao todo, 20 kits de higiene, 20 kits de limpeza, 138 garrafas de água mineral, 335 kits de álcool em gel, 80 litros de água sanitária, 36 colchões, 36 kits de dormitórios e 32 jogos de lençóis de solteiros.