Equipes da PJF fiscalizam comércio em Juiz de Fora

da Redação - 02/02/2021 08:49

Mais de 100 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados no final de semana pela Blitz pela Vida da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Na ação, foram realizados 57 atendimentos denunciados através do WhatsApp disponibilizado pela Prefeitura. O canal foi criado para receber informações sobre situações irregulares e de desrespeito às normas de enfrentamento à pandemia.

Bares, restaurantes, clubes, quadras poliesportivas e vários outros pontos comerciais foram vistoriados em todas as regiões da cidade. Ao final da operação, dos 110 estabelecimentos visitados, 27 estavam fechados; quatro receberam auto de notificação e o restante estavam cumprindo as normas.

Com o novo decreto, mesmo na faixa vermelha, é permitido o atendimento interno nos restaurantes, lanchonetes e padarias, desde que seja respeitado o distanciamento entre as mesas e não haja aglomeração. Para os bares, continua a proibição do atendimento interno.

As ações de Fiscalização pela Vida ocorrem em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur); Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc); Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra); e Polícia Militar.