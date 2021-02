Prefeitura permite retorno das autoescolas em Juiz de Fora

da Redação - 02/02/2021

A prefeita Margarida Salomão recebeu, nesta terça-feira, 2 de fevereiro, os representantes das autoescolas de Juiz de Fora, para reivindicar o retorno das atividades na cidade. A proposta apresentada pela categoria é que as aulas teóricas sejam ministradas remotamente por meio de plataforma digital e as aulas práticas sejam realizadas seguindo rígidos protocolos de segurança, como a utilização de máscara pelo instrutor e pelo aluno e a higienização dos carros após cada uso.



Após analisar as demandas apresentadas, a prefeita autorizou a criação de um decreto para permitir o retorno das atividades. A previsão é que a norma seja publicada ainda nesta semana. “Se há como vocês garantirem que a parte teórica seja feita remotamente e a prática aconteça seguindo os protocolos, sou a favor que encaminhe a autorização de funcionamento. Somente precisamos aguardar a elaboração do decreto”, ratificou Margarida.

O presidente do Sindicato dos Proprietários de Centro de Formação de Condutores (CFCs) de Minas Gerais, Alessandro Dias, ressaltou que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) vai retomar o agendamento de exames na próxima semana e que por este motivo, muitos alunos estão procurando os municípios vizinhos para concluírem as aulas que estão suspensas, trazendo perda de alunos que já estavam matriculados nos estabelecimentos da cidade. Também presente na reunião, o vereador Milton Militão, explicou que na cidade há 29 centros de formação de condutores, que empregam 301 trabalhadores.



“A decisão da prefeita é o que estávamos aguardando. Temos muitos candidatos perdendo o processo porque há prazo de validade no Detran. No ano passado ficamos cinco meses parados e agora estamos sem atividade desde o dia 23 de dezembro de 2020. Foi muito sensata a decisão da prefeita, estamos muito aliviados”, expressou o proprietário de uma autoescola da cidade, Gabriel Alves.