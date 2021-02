Abastecimento de água será comprometido na Cidade Alta nesta quinta-feira

da Redação - 03/02/2021 18:57

Nesta quinta-feira, 4 de fevereiro, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá fazer uma manutenção em uma elevatória que faz parte do sistema da Estação de Tratamento de Água (ETA) São Pedro.



Os trabalhos serão realizados das 6h às 10h e, durante esse período, o abastecimento pode ficar comprometido nas seguintes localidades: Nova Germânia, Caiçaras, Neo Residencial, Alto dos Pinheiros, Adolfo Vireque, Jardim Casablanca, Nossa Senhora de Fátima, Morada do Serro, Santos Dumont, Spinaville, Via do Sol, Parque São Pedro, Marilândia, Portal da Torre, Bosque do Imperador, Parque Imperial, Granville e Flamboyant. O abastecimento deve ser totalmente regularizado ainda na noite de quinta-feira.