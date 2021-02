Católicos celebram São Brás nesta quarta-feira em Juiz de Fora

da Redação - 03/02/2021 07:42

Nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, a Igreja Católica celebra São Brás. O santo, conhecido como o protetor contra os males da garganta e considerado o padroeiro dos radialistas, terá seu dia lembrado por grande parte das paróquias da Arquidiocese.



Devido a pandemia, a tradicional “bênção de São Brás” ou “bênção da garganta”, será diferente do habitual. Este ano não será realizado o gesto de tocar o pescoço das pessoas com as velas para a bênção.

Seguindo as orientações divulgadas pela Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, durante as celebrações do dia, os sacerdotes ergueram as velas em forma de cruz (ou cruzadas), unidas por uma fita vermelha, em direção à Assembleia, e dirão uma única vez a oração: “Pela intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, Deus vos livre dos males da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”; e a Assembleia responderá: “Amém”.

Na Catedral Metropolitana, haverá apenas uma missa presencial na Catedral com a tradicional bênção das gargantas, será às 12h, não precisa agendar previamente a participação, é necessário chegar cerca de 30 minutos antes e dar o nome na porta. Na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a celebração em honra a São Brás será realizada às 19h. Como acontece todos os anos nesta data, haverá ainda uma oração dedicada aos jornalistas e radialistas de Juiz de Fora e região.

Catedral Metropolitana – Centro



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

12h – Missa e bênção da garganta na Matriz



*Transmissão pelo YouTube da WebTV “A Voz Católica” e pelo Facebook da Catedral Metropolitana.



Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor



Dia 2 de fevereiro – Terça

19h – Festa da Apresentação do Senhor com bênção de velas nas missas do dia



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Missa e bênção da garganta na Matriz



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3212-6023.



Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol



Dia 2 de fevereiro – Terça

19h – Missa em louvor a Nossa Senhora das Candeias, com bênção de velas nas missas



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira– Dia de São Brás

19h – Missa em louvor a São Brás



*Transmissões pelo Facebook, YouTube e Instagram da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3216-4524, das 16h às 19h.



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Celebração na Comunidade Eclesial São Luiz Gonzaga

19h30 – Missa na Matriz



*Agendamento para participação presencial através do (32) 3218-5199.



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

18h – Missa



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h30 – Missa



*Agendamento para participação presencial através do (32) 3266-9251.



Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas



Dia 2 de fevereiro – Terça

19h30 – Festa da Apresentação do Senhor com Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h30 – Missa na Matriz



*Agendamento para participação presencial através do (32) 32155797.



Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Missa



*Transmissão pelo YouTube da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do Whatsapp (32) 99913-9639, de 8h às 12h e das 14h às 16h.



Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Adoração

19h30 – Santa Missa com bênção da garganta



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3221-0404.



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima



Dia 2 de fevereiro – Terça

19h – Festa da Apresentação do Senhor com bênção de velas nas missas do dia



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Missa na Comunidade de Fátima



*Não haverá transmissão.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3241-2150, de 9h às 11h e 14h às 17h.



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo



Dia 2 de fevereiro – Terça

19h30 – Festa da Apresentação do Senhor com bênção de velas nas missas do dia



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h30 – Missa e bênção da garganta na Matriz*



* Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32)3223-1093.



Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Missa



*Não haverá transmissão.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3216-7177 de 8h às 12hs e 14h às 18h.



Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Missa



* Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32)3215-9969 ou presencialmente, no escritório paroquial.



Paróquia Santa Ana – Vila Ideal



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Missa



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3235-5504.



Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Missa



* Transmissão Facebook da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32)3234-3332.



Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

15h e 19h30 – Missas



* Transmissões pelo Facebook da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32)3226-1368.



Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

18h – Missa na Igreja Menino Jesus

19h – Missa no Santuário São Judas Tadeu



*Transmissões pelo Instagram da Paróquia e Facebook do Santuário São Judas.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3211-2664, de 13h às 19h.



Paróquia São Geraldo – Teixeiras



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Missa



*Transmissões pelo Facebook, YouTube e Instagram da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3236-1778, de 9h às 13h e de 14h às 18h.



Paróquia São João Paulo II – Nova Era



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h30 – Missa na Comunidade Santo Antônio



*Transmissões pelo Facebook, YouTube da paróquia e YouTube do Padre Rafael.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 98861-4300.



Paróquia São Pio X – Ipiranga



Dia 2 de fevereiro – Terça-feira

19h30 – Missa com benção das velas



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h30 – Missa



*Transmissões pelo Facebook e Youtube da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3234-2257 ou pelo WhatsApp (32) 99185-6177.



Paróquia São Pedro – São Pedro



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

18h – Missa



*Transmissão pelo YouTube da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3231-3237.



Igreja São Sebastião – Centro



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

19h – Missa



*Transmissão pelo Instagram da Igreja.



Capela Senhor dos Passos – Santa Casa de Misericórdia



Dia 3 de fevereiro – Quarta-feira – Dia de São Brás

12h15 – Missa



*Transmissão pelo YouTube da Santa Casa de Juiz de Fora

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3229-2218.