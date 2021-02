Trânsito de veículos é liberado na passagem de nível do Poço Rico

DNIT solicita que local permaneça fechado

da Redação - 03/02/2021 18:53

A Prefeitura de Juiz de Fora liberou a passagem de nível do trem localizada no cruzamento entre as ruas da Bahia e Pinto de Moura, no bairro Poço Rico, nesta quarta-feira, 3 de fevereiro. O trânsito de veículos no local estava impedido desde 22 de dezembro de 2020, o que causava incômodo para moradores, comerciantes e motoristas.



Segundo a nota, "a decisão de reativar a circulação de automóveis na passagem aconteceu após a quarta reunião da primeira Mesa de Diálogo e Mediação de Conflitos. Os encontros tiveram a participação de representantes da atual administração, dos moradores, dos comerciantes, da Câmara Municipal e da empresa MRS. Na sexta-feira, 29, a barreira metálica que impedia o trânsito no local foi retirada e a cancela de sinalização foi reativada. Nesta semana, além da colocação de placas que sinalizam a linha férrea, foi realizada pintura da sinalização horizontal no cruzamento e nas vias ao redor".

Entretanto, por meio de um documento encaminhado à Prefeitura, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) solicitou, no último dia 1º, que a abertura da passagem de nível fosse adiada. "Segundo o órgão, a retomada do trânsito de forma intempestiva poderia até comprometer a continuidade dos investimentos faltantes anteriormente firmados com o Município. O acordo em questão já resultou na construção de três pontes e dois viadutos, restando ainda as obras de outros dois viadutos, um no Bairro Mariano Procópio e outro na Rua Benjamim Constant, no Centro".

A reativação do trânsito de veículos foi celebrada pelos moradores e comerciantes, que também agradeceram à gestão da prefeita Margarida Salomão por ouvir as demandas da comunidade. O presidente da Associação de Moradores do bairro Poço Rico, Alexandre Reis, destacou que a Mesa de Diálogo e Mediação de Conflitos fez com que a população se sentisse ouvida e respeitada. “Foi um ganho muito grande e com certeza essa experiência será aproveitada em outros bairros”, pontua.